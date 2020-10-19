أمير مرتضى: لن نتسرع في عودة أي مصاب.. والزمالك لا يحتفل إلا بالبطولة

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 00:52

كتب : FilGoal

أحمد عيد ولاعبي الزمالك يجرون عمليات الإحماء فبل لقاء الرجاء

أعرب أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك عن سعادته بالنتيجة الإيجابية أمام الرجاء.

وتغلب الزمالك على الرجاء بهدف دون رد ضمن مباريات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير مرتضى عبر أون تايم سبورتس 2: "حققنا نتيجة إيجابية ولكن الزمالك لا يحتفل إلا بالبطولة.

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وأضاف "لا يزال هناك شوط ثاني في مصر ومباراة صعبة نسعى لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

وعن توقعه للمنافس في النهائي أوضح "أتمنى أن يكون النهائي مصري ولكن أسعى للفوز بالبطولة أيا كان المنافس".

وتابع "جميع فرق نصف النهائي محترمة ولها تاريخ وسبق لها الفوز باللقب والفوز على أي منهم في النهائي سيكون له مذاق خاص".

وعن موقف المصابين قال: "لن نتسرع في عودة أي لاعب مصاب لمباراة العودة، من يلعب سيؤدي مثل الغائب لظروف الإصابة".

وأتم تصريحاته "حال كانت مسحة فرجاني ساسي سلبية فمسألة عودته معنا في يد وزارة الصحة المغربية وسننتظر مسحة الإثنين".

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