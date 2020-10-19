الزمالك يكشف عن مكافأة فورية ضخمة للاعبين

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 00:21

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الزمالك قبل لقاء الرجاء

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافأة فورية ضخة للاعبي الفريق عقب الفوز على الرجاء.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "مكافأة فورية 50 ألف جنيه لكل لاعب من الزمالك في المغرب سواء من شاركوا أو لا".

أخبار متعلقة
عضو إدارة الزمالك: لم نحسم الصعود رغم الفوز.. اللاعبون أثبتوا جدارتهم حازم إمام: الدوري المصري قوي ونهائي إفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك المغرب تتحدث العامية المصرية.. فرسان الزمالك يصطادون نسر الرجاء بسهم بنشرقي تشكيل الرجاء - مالانجو ومتولي والحافيظي يهاجمون الزمالك

وأضاف "إن شاء الله المباراة المقبلة سنصرف 50 ألف جنيه أخرى لو فازوا".

رئيس الزمالك "إذا توجنا بالبطولة سيرون ما لم يرونه من قبل".

الزمالك فاز على الرجاء البيضاوي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

في إفريقيا الزمالك الرجاء مرتضى منصور
نرشح لكم
أخر الأخبار
أمير مرتضى: لن نتسرع في عودة أي مصاب.. والزمالك لا يحتفل إلا بالبطولة 2 ساعة | إفريقيا
أمير مرتضى يكشف موقف محمود علاء وحازم إمام وساسي من لقاء الإياب 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
الزمالك يكشف عن مكافأة فورية ضخمة للاعبين 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
عضو إدارة الزمالك: لم نحسم الصعود رغم الفوز.. اللاعبون أثبتوا جدارتهم 3 ساعة | إفريقيا
مدرب الرجاء: نتيجة غير عادلة.. فريق واحد كان في الملعب وحُرمنا من ركلة جزاء 3 ساعة | إفريقيا
إسماعيل يوسف: محمود علاء وحازم إمام حالتهما جيدة.. وانتهينا من الشوط الأول 3 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
باتشيكو بعد الفوز على الرجاء: خطوة في حلمنا.. سنلعب الإياب بكل تواضع واحترام 4 ساعة | إفريقيا
بنشرقي: تدربت مع زيزو على لقطة الهدف.. ويتبقى لنا الشوط الثاني الآن 4 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 2 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 3 انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية 4 رسميا – مصر تستضيف نهائي الأبطال إذا تأهل الأهلي أو الزمالك أو كلاهما
قد ينال إعجابك