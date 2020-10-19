الزمالك يكشف عن مكافأة فورية ضخمة للاعبين
الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 00:21
كتب : FilGoal
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافأة فورية ضخة للاعبي الفريق عقب الفوز على الرجاء.
وقال مرتضى منصور في تصريحات لقناة الزمالك: "مكافأة فورية 50 ألف جنيه لكل لاعب من الزمالك في المغرب سواء من شاركوا أو لا".
وأضاف "إن شاء الله المباراة المقبلة سنصرف 50 ألف جنيه أخرى لو فازوا".
رئيس الزمالك "إذا توجنا بالبطولة سيرون ما لم يرونه من قبل".
الزمالك فاز على الرجاء البيضاوي بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.
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⚽ @ZSCOfficial's winning goal from our 𝗘𝗫𝗖𝗟𝗨𝗦𝗜𝗩𝗘 angle. #TotalCAFCL | #RCAZSC pic.twitter.com/eMXTUtqlEC— #TotalCAFCL 🏆 (@CAF_Online) October 18, 2020