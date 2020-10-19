عضو إدارة الزمالك: لم نحسم الصعود رغم الفوز.. اللاعبون أثبتوا جدارتهم

الإثنين، 19 أكتوبر 2020 - 00:18

كتب : FilGoal

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

يرى حمادة أنور عضو مجلس إدارة الزمالك أن تحقيق الفوز نتيجة إيجابية بالتأكيد لكن الصعود لم يتم حسمه حتى الآن.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز خارج ملعبه أمام الرجاء بهدف دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أنور عبر أون تايم سبورتس 2: "ألف مبروك لجماهير الزمالك ومصر بالكامل بعد الفوز، انتصار الأهلي والزمالك فوز لمصر بالأكمل".

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وأضاف "كنت أتوقع أن يهبط أداء الرجاء بدنيا في الشوط الثاني لكن العكس ما تحقق، أنهينا الشوط الأول ولدينا شوط أخر صعب في مصر لم نصعد حتى الآن".

وتابع عضو مجلس إدارة الزمالك "حققنا نتيجة إيجابية في المغرب لكن يجب ألا نفرط في الفرحة، نتمنى أن يتم تدعيم الصفوف أكثر باللاعبين الغائبين".

وشدد أنور "لدى الفريق لاعبون لديهم شخصية كبيرة أثبتوا جدارتهم رغم الغيابات المؤثرة".

وبسؤاله عن تألق محمد أبو جبل أوضح "جميع لاعبي الفريق رجالة وقدموا مباراة قوية".

وشدد حمادة أنور "مباراة الإياب صعبة وأصعب من تلك المباراة، الرجاء لا بديل له عن الفوز وانتصاره 1-0 يقلب الأمور".

وعن توقعه لمباريات الإياب شدد "النهائي مصري بإذن الله وتوقعت ذلك من فترة".

وأتم تصريحاته "فرجاني ساسي يجري مسحة غدا الأحد، في حالة كانت سلبية سيعود معنا، وطائرة العودة الساعة 3 عصرا بتوقيت مصر".

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