مدرب الرجاء: نتيجة غير عادلة.. فريق واحد كان في الملعب وحُرمنا من ركلة جزاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 23:51

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - الرجاء - محسن متولي - عمر العرجون

يرى جمال السلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي أن نتيجة خسارة فريقه أمام الزمالك "ليست عادلة"، على حد تعبيره.

الزمالك لدغ الرجاء وانتصر في المغرب بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال مدرب الرجاء: "فخور بأداء اللاعبين أمام الزمالك. لم يقصروا رغم ما نعانيه من غيابات".

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وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نتيجة المباراة غير عادلة، وعلى الأقل كنا نستحق التعادل".

وتابع "الحكم جانبه الصواب في قراراته التحكيمية وحُرمنا على الأقل من ركلة جزاء".

وأكمل حديثه قائلا: "فريق واحد كان في الملعب وهو الرجاء".

واستشهد "في الشوط الثاني، سيطرنا تماما على اللعب ولكن افتقدنا اللمسة الأخيرة وهذا يحدث في كرة القدم".

هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق الرائع كالمعتاد أشرف بنشرقي في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة بعد عرضية ولا أروع من زيزو.

يوم السبت تلونت المغرب بألوان الأهلي الذي انتصر على الوداد بثنائية، ويوم الأحد تلونت بألوان الزمالك الذي انتصر على الرجاء بهدف مقابل لا شيء.

ويستعد الزمالك لاستضافة الرجاء يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.

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