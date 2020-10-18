إسماعيل يوسف: محمود علاء وحازم إمام حالتهما جيدة.. وانتهينا من الشوط الأول

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 23:49

كتب : FilGoal

محمود علاء - الزمالك - المقاولون العرب

كشف إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن حالة حازم إمام ومحمود علاء لاعبا الفريق من الإصابة.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحات لقناة الزمالك: "الشوط الأول من المباراة انتهى. أشكر اللاعبين على الأداء والنتيجة في ظل ظروف صعبة جدا نعرفها جميعا".

وأضاف "اللاعبون كانوا على قدر المستوى وعند حسن ظن جماهيرهم حول العالم، والآن هم متحفزين أيضا لمباراة الإياب في مصر".

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رئيس بعثة الزمالك في المغرب أتبع "محمود علاء وحازم إمام حالتهما جيدة، وباتشيكو كان جريئا في قرار إشراك اللاعبين الجاهزين بنسبة 100% فقط".

وأتم "اللاعبان سيكونان جاهزان للقاء الإياب، وغدا سيخضع ساسي لمسحة جديدة".

الزمالك فاز على الرجاء البيضاوي بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاء.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم السبت المقبل في إياب نصف نهائي البطولة.

في إفريقيا الزمالك الرجاء فرجاني ساسي محمود علاء
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