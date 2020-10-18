باتشيكو بعد الفوز على الرجاء: خطوة في حلمنا.. سنلعب الإياب بكل تواضع واحترام

تحدث جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك عقب انتصار فريقه على الرجاء البيضاوي المغربي، مشيرا إلى "تنتظرنا مباراة قوية في الإياب".

الزمالك لدغ الرجاء وانتصر في المغرب بهدف مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. (طالع التفاصيل)

وقال باتشيكو: "أولا أبارك للرجاء على التتويج بلقب الدوري منذ أيام، وثانيا كل التهنئة للاعبي الزمالك على الأداء القتالي الرائع في الفترة الأخيرة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "نحن الآن وكأننا بين شوطي نصف النهائي. نعم وضعنا أصبح أفضل ولكن بكل تواضع لابد أن نعرف أن الرجاء فريق جيد وقوي، وبكل احترام وتقدير وتواضع سنلعب لقاء الإياب".

وتابع "ظهرنا بشكل منظم ولعبنا بذكاء أمام الرجاء، وكذلك جهزنا أنفسنا للقاء الإياب".

وأشار "اتخذنا خطوة مهمة في حلمنا ولكن حتى الآن لم نفز بأي شيء. تنتظرنا مواجهة صعبة في الإياب".

وأكمل حديثه قائلا: "سعداء بالنتيجة والآن سنحصل على راحة بسيطة ونبدأ الاستعداد للعودة".



































هدف انتصار الزمالك جاء عن طريق الرائع كالمعتاد أشرف بنشرقي في الدقيقة 18 من ضربة رأس متقنة بعد عرضية ولا أروع من زيزو.

يوم السبت تلونت المغرب بألوان الأهلي الذي انتصر على الوداد بثنائية، ويوم الأحد تلونت بألوان الزمالك الذي انتصر على الرجاء بهدف مقابل لا شيء.

ويستعد الزمالك لاستضافة الرجاء يوم السبت المقبل في لقاء الإياب.