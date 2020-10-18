حازم إمام: الدوري المصري قوي ونهائي إفريقيا سيكون بين الأهلي والزمالك

أشاد حازم إمام نجم الزمالك السابق بالدوري المصري وقوة المنافسة في المسابقة مؤكدا أن فوز الأهلي والزمالك في دوري أبطال إفريقيا جاء نتيجة لذلك.

وفاز الزمالك على الرجاء المغربي في المغرب بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال حازم إمام عقب المباراة لقناة أون سبورتس: "يقولون الدوري المصري ضعيف ومستوى اللاعب المصري متراجع ولكن المسابقة المصرية قوية ومستوى لاعبينا مميز للغاية".

وأضاف "والدليل على ذلك فوز الأهلي والزمالك على الوداد والرجاء".

وأكمل "إن شاء الله النهائي سيكون بين الأهلي والزمالك".

وعن المباراة قال: "الزمالك لعب الشوط الأول بشكل جيد، وفي الشوط الثاني كان الرجاء أكثر سيطرة وكان يجب أن يجري الجهاز الفني تبديلات بشكل مبكر لتخفيف الضغط".

وأتم تصريحاته "الفوز على الرجاء في المغرب نتيجة كبيرة لأن هذا الفريق حصد لقب الدوي المغربي منذ أيام والزمالك أيضا يلعب وهو غائب عنه بعض نجومه".