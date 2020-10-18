في الـ+90.. أستون فيلا يخطف فوزا قاتلا من ليستر ويؤمن المركز الثاني بمشاركة تريزيجيه

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 22:22

كتب : FilGoal

باركلي - أستون فيلا - ليستر سيتي

واصل أستون فيلا انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز للمرة الرابعة على التوالي بهدف دون رد على ليستر سيتي في الجولة الخامسة من المسابقة.

واستمر أستون فيلا في حصد النقاط ليصل إلى النقطة 12 بالعلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات.

وارتفع رصيد أستون فيلا إلى النقطة 12 في المركز الثاني بفارق نقطة عن إيفرتون المتصدر، ونقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثالث.

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بينما تجمد رصيد ليستر عند النقطة 9 في المركز الرابع.

بدأ محمود حسن "تريزيجيه" المباراة أساسيا مع أستون فيلا، بينما جلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء.

وغادر تريزيجيه المباراة في الدقيقة 81 وشارك بدلا منه بيرتراند تراوري.

واستمر التعادل السلبي حتى الدقيقة 90 إلى أن نجح لاعب الوسط روس باركلي في تسجيل هدف الفوز القاتل بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ليعود أستون فيلا بالنقاط الثلاث من ملعب الثعالب.

تريزيجيه أستون فيلا ليستر سيتي الدوري الإنجليزي
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