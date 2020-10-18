مورينيو بعد الـ 3-3: يمكنكم تخيل مدى إحباطي.. وبيل كان يقدر على حسم المباراة

لم يخف الاستثنائي جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق توتنام، إحباطه الشديد بعد التعادل الصادم أمام وست هام.

توتنام تقدم 3-0 على حساب وست هام حتى الدقيقة 80 قبل أن تقلب كتيبة ديفيد مويس الطاولة وتُنهي اللقاء 3-3 في قمة مجنونة في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وتحدث مورينيو بعد المباراة قائلا: "أعتقد أنه يمكنكم تخيل مدى إحباطي وإحباط اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي "تلك هي كرة القدم. للأسف تلك هي كرة القدم والجانب السيء كان لنا والجيد كان لهم".

وتابع "من الأسهل مدح وست هام أفضل من انتقاد لاعبي فريقي. من الأفضل لي الحديث مع اللاعبين بشكل شخصي، ولكني علي الإشادة بـ وست هام".

وأكمل حديثه قائلا: "لاعبو وست هام كانوا يمتلكون الإيمان للعودة بالنتيجة، ولكن هذا الإيمان لم يكن موجودا قبل هدفهم الأول. لم نظهر بشكل جيد وقوي في آخر 10 دقائق".

وأشار "أعتقد أننا لم نُفكر في أن هذا الأمر قد يحدث ويعود وست هام بالنتيجة، ولذلك تمت معاقبتنا".

وعن مشاركة جاريث بيل لأول مرة، قال مورينيو: "قرار عدم إشراكه منذ البداية كان جيدا، ويظهر للجميع أن عليهم القتال على مراكزهم".

واستمر "الكل يُحب بيل وهو يُحب ما رأه هنا وانضم بشكل جيد جدا للمجموعة، وكان يقدر على تسجيل الهدف الرابع وحسم اللقاء ولكن للأسف لم يحدث ذلك".

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة الثامنة مرتقيا للمركز السادس، فيما رفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في المركز الثامن.