ريمونتادا الدقائق العشر تٌفسد ما تم في ربع ساعة رائعة.. وست هام يعود أمام توتنام من بعيد

بعد ربع ساعة رائعة من توتنام قدموا فيها كل شيء، كانت عودة وست هام الأروع في 10 دقائق. هكذا ملخص اللقاء سريعا.

تعادل توتنام مع وست هام بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب توتنام، ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

سجل هاري كين هدفين، فيما سجل سيون هينج مين هدفا لتوتنام، وفي المقابل سجل فابيان بالبوينا، ومانويل لانزيني هدفان لوست هام، وسجل دافينسون سانشيز الثالث في مرماه.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة الثامنة مرتقيا للمركز السادس، فيما رفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في المركز الثامن.



























التشكيل

جاريث بيل تواجد على مقاعد بدلاء توتنام لأول مرة هذا الموسم، فيما بدأ الثنائي هاري كين وسون هيونج مين كأساسي.

وصف المباراة

توتنام حسم المباراة في الربع الساعة الأولى بثلاثية مبكرة أنهت الأمور تماما.

ربع ساعة مدمرة

توتنام تقدم في الثانية الخمسين. كرة طويلة تحصل عليها سون هيونج مين ودخل منطقة الجزاء ووسع لنفسه الطريق، ثم سدد بقوة في مرمى توتنام.

توتنام واصل الضغط، وفي الدقيقة السادسة مرر سون الكرة إلى هاري كين، وكين استلمها على حدود منطقة الجزاء ثم راوغ مدافع وست هام وسدد كرة رائعة في المرمى مسجلا الثاني.

هاري كين عاد وسجل الثالث في الدقيقة الـ15. عرضية من سيرخيو ريجيلون، قابلها هاري كين برأسية رائعة في المرمى مضيفا الثالث.

في شوط المباراة الثاني، بدأ جوزيه مورينيو تجهيز لاعبيه.

شارك جاريث بيل وهاري وينكس في الدقيقة الـ72 بدلا من ستيفين بيرجوين وتانجوي ندومبيلي.

مشاركة جاريث بيل هي الأولى له في الدوري الإنجليزي منذ 19 مايو 2013.

ديفيد مويس رد بدخول أندري يارمولينكو ومانويل لانزيني بدلا من ميشيل أنطونيو وبابلو فورماليس في الدقيقة الـ77.

وكان آخر تبديلات توتنام في الدقيقة الـ80 بدخول لوكاس مورا بدلا من سون هيونج مين.

عودة مهولة

إن قرأتم ما سبق من مدح لـ توتنام فانسوه، لأن التالي مختلف تماما.

وست هام قلص الفارق في الدقيقة الـ82 بهدف عن طريق فابيان بالبوينا برأسية من مخالفة نفذها آرون كريسويل، وقابلها برأسية في المرمى.

ولم يكتف وست هام بذلك، فسجل دافينسون سانشيز الثاني في مرماه بالدقيقة الـ84 بعد عرضية، حولها برأسه في المرمى بالخطأ.

ديفيد مويس تشجع أكثر هنا ودفع بـ روبيرت سنودجراس بدلا من أرث ماسوكو في الدقيقة الـ85.

جاريث بيل اخترق بالكرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ91 مراوغا مدافعين ولكنه سدد بجانب القائم.

وفي الوقت الضائع، عادل مانويل لانزيني النتيجة بتصويبة صاروخية في الدقيقة الـ93 سكنت المقص الأيسر لهوجو لوريس، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد توتنام للنقطة الثامنة مرتقيا للمركز السادس، فيما رفع رصيد وست هام للنقطة السابعة في المركز الثامن.