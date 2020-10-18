انتهت في إفريقيا – الرجاء (0)-(1) الزمالك.. الفارس الأبيض ينتصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الرجاء والزمالك، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

لمتابعة المباراة مباشرة من هنا

_ _ _

نهاية المباراة بفوز الزمالك بهدف

ق. 91 رأسية عرضية يحولها الدفاع المصري إلى ركنية بصعوبة.

ق. 90 تدخل رائع من عبد الله جمعة أمام عبد الإله مدكور يحولها إلى ركنية.

ق. 87 عرضية من أوناجم لكن تمر من الجميع وتتحول إلى رمية تماس.

ق. 85 تبديل أول للزمالك بدخول محمد أوناجم بدلا من أوباما.

ق. 83 عرضية يحولها الونش إلى ركنية قبل لاعب الرجاء.

ق. 79 تبديل جديد للرجاء بدخول أنس جبرون بدلا من بن مالانجو.

ق. 70 تبديل اضطراري للرجاء بدخول زكريا الوردي بدلا من عمر عرجون.

ق. 67 تصويبة جديدة من الرجاء يحولها أبو جبل إلى ركنية

ق. 66 استقتال من لاعبي الزمالك يتصدون به للمخالفة على مرتين ثم تصويبة يتصدى لها أبو جبل.

ق. 64 مخالفة للرجاء من منطقة خطرة لصالح محمود بن حليب.

ق. 62 تبديل ثاني للرجاء بدخول محمود بن حليب بدلا من محمود متولي.

ق. 61 وان تو بين بنشرقي وأوباما داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يقطعها.

ق. 57 سفيان رحيمي يمر من أحمد عيد ويرسل عرضية يتصدي لها أبو جبل بمساعدة دفاع الزمالك.

ق. 55 إنذار أول في اللقاء لـ محمد أبو جبل بسبب إهدار الوقت.

ق. 51 أووووه بنشرقي يمر من الحارس بمهارة فائقة ويمرر إلى أوباما الذي يسدد لكن الدفاع ينقذ. الحكم احتسب تسللا على الزمالك لكن الإعادة أظهرت صحة موقف بنشرقي وبالتالي لو سٌجل الهدف لاحتسب بواسطة الفيديو.

تغيير أول للرجاء بمشاركة محمد المكعازي بدلا من فابريس نجوما

نهاية الشوط الأول

ق. 42 رأسية من سفيان رحيمي وأبو جبل يتألق ويحولها إلى ركنية.

ق. 37 عرضية من بن مالانجو وأبو جبل يتألق ويمسك بها قبل سفيان رحيمي.

ق. 36 مرتدة للرجاء تنتهي بتصويبة من بن مالانجو لكن بجانب القائم.

ق. 35 مخالفة ينفذها زيزو ويقابلها مصطفى محمد برأسية لكن في يد زنيتي.

نصف ساعة مرت من اللقاء والزمالك متقدم في النتيجة

ق. 25 مخالفة لصالح محسن متولي لاعب الرجاء من منطقة خطرة.

ق, 18 تصويبة من بن مالانجو فوق مرمى أبو جبل.

ق 16 جوووووووووول أووووول للزمالك. عرضية من زيزو ويقابلها بنشرقي برأسية في المرمى مسجلا الأول.

ق. 14 سفيان رحيمي يسقط داخل منطقة جزاء الزمالك والحكم كان قريبا ولم يحتسب أي شيء.

ق. 10 عرضية من زيزو وبنشرقي يستلم الكرة ويتوغل ويسدد بقوة لكن أنس زنيتي يتصدى بثبات.

ق. 9 المخالفة تنفذ قصيرة وتصويبة أولى من الحفيظي يمسك بها أبو جبل بثبات.

ق. 8 مخالفة لصالح الرجاء على حساب إسلام جابر من منطقة خطرة.

ق. 5 عرضية من الجهة اليسرى عن طريق عبد الإله الحفيظي يمسك لها محمد أبو جبل.

ق. 4 وصول أول من الرجاء لمنطقة جزاء الزمالك بكرة إلى بن مالانجو لكن تطول وتخرج رمية تماس.

بداية المباراة