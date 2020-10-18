تشكيل الرجاء - مالانجو ومتولي والحافيظي يهاجمون الزمالك

اعتمد جمال سلامي المدير الفني لفريق الرجاء البيضاوي المغربي على الثلاثي بن مالانجو ومحسن متولي وعبد الإله الحافيظي في الهجوم أمام الزمالك.

الزمالك يحل ضيفا على الرجاء في التاسعة مساءً في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب فابريس نجوما في التشكيل الأساسي على الرغم من التقارير التي أشارت في وقت سابق إلى تعرضه لإصابة.

نجوما في الوسط بجانب سفيان رحيمي وعمر العرجون وخلفهم عبد الإله مدكور وبدر بانون وإلياس الحداد وفابريس نجاه.

وفيما يلي تشكيل الرجاء بالكامل:

حراسة المرمى: أنس الزنيتي

الدفاع: عبد الإله مدكور - بدر بانون - إلياس الحداد - فابريس نجاه

الوسط: سفيان رحيمي - عمر العرجون - فابريس نجوما

الهجوم: بن مالانجو - محسن متولي - عبد الإله الحافيظي