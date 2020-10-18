سون بعد التعادل مع وست هام: نتيجة محطمة للآمال لن ننساها طوال حياتنا

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 20:01

كتب : FilGoal

سون هيونج مين - توتنام

عبر سون هيونج مين نجم توتنام عن شعوره بخيبة أمل كبيرة بعد التعادل مع وست هام بثلاثة أهداف لكل فريق.

سون هيونج مين

النادي : توتنام هوتسبر

توتنام هوتسبر

وعاد وست هام من بعيد وتعادل مع توتنام 3-3 بعد تأخره بثلاثية، ليسجل 3 أهداف في آخر 10 دقائق من المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وقال سون عقب المباراة لقناة بي إن سبورتس: "نتيجة المباراة النهائية محطمة للآمال بالنسبة لنا".

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وأضاف "نشعر بخيبة أمل كبيرة، كنا نلعب بشكل جيد حتى آخر 10 دقائق في المباراة ولكن هذه هي كرة القدم".

وواصل "كان يجب أن نحافظ على تركيزنا حتى يطلق الحكم صافرة النهاية وذلك من أجل تحقيق الفوز".

وشدد النجم الكوري "هذا درس لن ننساه طوال حياتنا وإحساس سيئ للغاية".

وتابع "سيطرنا على المباراة منذ الدقيقة الأولى وسجلنا 3 أهداف في وقت مبكر وأهدرنا عدة فرص أخرى كادت تزيد النتيجة، وفي النهاية حصدنا نقطة واحدة وهذا أمر حزين".

وأتم تصريحاته "هدف تعادل وست هام كان في قمة الجمال والحارس لم يستطع التصدي للكرة".

الدوري الإنجليزي توتنام سون
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