تقرير: روما يعرض تمديد عقد دجيكو

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 19:58

كتب : FilGoal

دجيكو - صلاح

يعرض روما تمديد عقد إدين دجيكو مهاجم الفريق حتى عام 2023 بعد استمراره في الفريق.

إدين دجيكو

النادي : روما

روما

ويرتبط دجيكو بتعاقد مع روما حتى صيف 2022 مقابل 7.5 مليون يورو في الموسم.

وحسب صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت فإن روما يرغب في تمديد تعاقد المهاجم البوسني لموسم إضافي.

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وكان دجيكو قريبا من الانتقال إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية لكن فشل ضم روما لبديله إريك ميليك أوقف الصفقة.

ولم يلعب دجيكو المباراة الافتتاحية من الدوري الإيطالي أمام فيرونا بسبب اقتراب انتقاله من يوفنتوس لكن في النهاية لم يتم ذلك.

ويسعى دجيكو لافتتاح أهدافه هذا الموسم مع الفريق عندما يلعب روما أمام بينفينتو مساء اليوم الأحد ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

روما دجيكو
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