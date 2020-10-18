تشكيل الزمالك - إسلام جابر أساسي.. ومصطفى محمد وبنشرقي يهاجمان الرجاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 19:57

كتب : إبراهيم رمضان أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الترجي

اعتمد جيمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك على إسلام جابر في وسط الملعب بجانب طارق حامد أمام الرجاء البيضاوي المغربي.

الزمالك يحل ضيفا على الرجاء في التاسعة مساءً في المغرب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إسلام جابر يحل بدلا من فرجاني ساسي الذي يغيب عن القمة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

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مصطفى محمد يقود هجوم الزمالك وخلفه الثلاثي أشرف بنشرقي ويوسف إبراهيم "أوباما" وأحمد سيد "زيزو".

ويلعب محمد عبد الغني كقلب دفاع بجانب محمود حمدي "الونش"، مع غياب محمود علاء بسبب عدم الجاهزية الفنية.

وفيما يلي تشكيل الزمالك بالكامل:

حراسة المرمى: أبو جبل

الدفاع: عبد الله جمعة - محمد عبد الغني - محمود حمدي "الونش" - أحمد عيد

الوسط الدفاعي: طارق حامد - إسلام جابر

الوسط الهجومي: أشرف بنشرقي - أوباما - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: مصطفى محمد

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود جنش - محمد عبد السلام - محمد حسن - محمد أوناجم - عمر السعيد - كاسونجو - مصطفى فتحي

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