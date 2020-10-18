تشكيل أستون فيلا - تريزيجيه أساسي والمحمدي على مقاعد البدلاء ضد ليستر

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 19:32

كتب : FilGoal

أستون فيلا - ليستر سيتي تريزيجيه

دفع دين سميث المدير الفني لأستون فيلا بالنجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" أساسيا لمواجهة ليستر سيتي.

ويلعب أستون فيلا ضد ليستر سيتي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويستمر تريزيجيه في الظهور أساسيا مع أستون فيلا منذ انطلاق الدوري.

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بينما يجلس أحمد المحمدي الظهير الأيمن على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي:

المرمى: إيميليانو مارتينيز.

الدفاع: كاش – كونسا – ميجينز – مات تارجيت.

الوسط: دوجلاس لويز – جون ماكجين – روس باركلي.

الهجوم: تريزيجيه – جاك جريليش – واتكينز.

ويحتل أستون فيلا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، بالتساوي مع ليستر صاحب المركز الرابع الذي لعب 4 مباريات.

أستون فيلا تريزيجيه الدوري الإنجليزي أحمد المحمدي
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