هدف قاتل يفرض التعادل على الدربي الفريد من نوعه.. وفولام يحصد أول نقطة في الدوري

انتهى دربي الأصدقاء بين كريستال بالاس وبرايتون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

ويلفريد زاها تقدم أولا لـ بالاس من علامة الجزاء في الدقيقة الـ 19، قبل أن يتعادل أليكسيس ماك في الدقائق الأخيرة من المباراة بتسديدة قوية من عند حدود منطقة الجزاءْ.

برايتون كان أفضل من بالاس وسيطر على مجريات اللعب ولكنه لم يشكل الخطورة الكبيرة على المرمى، على عكس بالاس الذي سجل الهدف الثاني ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

دربي برايتون وبالاس هو دربي فريد من نوعه. برايتون وبالاس ليسا في محيط جغرافي واحد مثل توتنام وأرسنال على سبيل المثال، ولا يتنافسان على الألقاب طوال تاريخهما، فلماذا تعد المواجهة بينهما دربي؟

الحكاية تعود لعام 1976 والسبب تيري فينابلز وآلان موليري.

تيري فينابلز وآلان موليري كانا زميلين في صفوف توتنام الإنجليزي، ولكن الأمور لم تسر بشكل جيد بينهما وتشكلت عداوة تنقلت عبر سنوات مع أنديتهما الجديدة.

العداوة كانت بسبب شارة قيادة توتنام التي حصل عليها موليري، الذي لعب في صفوف السبيرز من 1964 حتى 1972، ولكن فينابلز، الذي وصل توتنام 1966 كان يرى أنه يستحق تلك الشارة ولس موليري.

إذا ما علاقة برايتون وكريستال بالاس بكل ذلك؟ الأمر حدث عام 1976 عندما عّين بالاس تيري فينابلز كمدير فني للفريق، وفي نفس الوقت اختيار آلان موليري كمدير فني لـ برايتون، لتنتقل العداوة بين المدربين إلى الفريقين، ولتستمر حتى الآن.

العداوة في الموسم الحالي انتهت بالتعادل الإيجابي، ليحقق برايتون نقطته الثانية في الدوري، بينما وصل بالاس للنقطة السابعة في المركز الـ 12.

وفي لقاء آخر حقق فريق فولام أول نقطة له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، بعدما تعادل بهدف لكل فريق أمام شيفيلد.

أديمولا لوكمان تقدم أولا لـ فولام في الدقيقة 77 ولكن شيفيلد أدرك التعادل من علامة الجزاء في الدقيقة 85 عن طريق بيلي شارب.

أليكساندر ميتروفيتش مهاجم فولام أهدر ركلة جزاء لفريقه، وتسبب في ركلة جزاء شيفيلد التي كتبت تعادل فولام.

حال فولام وشيفيلد لا يختلف كثيرا، فالثنائي حقق أول نقطة في الدوري هذا الموسم.