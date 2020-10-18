ستيرلنج: أرتيتا خلق فريقا صعبا يمتاز بالتنظيم الجيد

يؤمن رحيم ستيرلنج جناح مانشستر سيتي أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال خلق فريقا صعبا يمتاز بالتنظيم الجيد، وذلك بعد الفوز الشاق على المدفعجية.

الفوز على أرسنال بهدف رحيم أعاد سيتي لطريق الانتصارات في الدوري بعد أن فشل في الفوز بالمباراتين الأخيرتين أمام ليستر سيتي وليدز يونايتد.

وقال ستيرلنج في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كان من المهم بالنسبة لنا أن نعود للانتصارات بعد هزيمة ثم تعادل".

وأضاف "كان علينا الانتصار بعد فترة التوقف الدولي، لقد واجهنا فريقا صعبا ومنظما".

وتابع "لقد أغلقوا المساحات بشكل جيد، ولاحت لهم بعض الفرص، قام أرتيتا بعمل جيد معهم".

ويرى الجناح الإنجليزي أن فريقه قدم عرضا جيدا وأدى بقوة كبيرة ساعدته على حسم الفوز.

وأوضح "لعبنا بشكل جيد، خلال أوقات كثيرة من الشوط الأول تلقيت الكرة أنا وسيرجيو أجويرو خلف دفاعاتهم".

وأتم "شعرت أننا نلعب بقوة كبيرة، وقادرون على الحفاظ على الكرة، بوجود مهاجم مثل أجويرو تصبح الأمور جيدة".

وتواصلت عقدة أرسنال في ملعب الاتحاد، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الخامسة عليه، وخسر من مانشستر سيتي 1-0.

وحصد سيتي نقطته السابعة من 4 مباريات، فيما ظل أرسنال برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

بيب جوارديولا ثأر من هزيمته أمام ميكيل أرتيتا في نصف نهائي كأس إنجلترا 2-0 في آخر مواجهة بين الفريقين في ملعب ويمبلي.