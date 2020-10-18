بيراميدز يجري المسحة الأخيرة قبل مواجهة هورويا

أجرى بيراميدز المسحة الطبية الأخيرة بفندق إقامته في كازابلانكا، قبل مواجهة هورويا الغيني.

ويستعد بيراميدز لخوض مباراة واحدة تؤهله في حالة الفوز لنهائي الكونفدرالية الإفريقية.

وخضعت البعثة بالكامل للمسحة الطبية الأخيرة تنفيذا للبروتوكول الطبي الذي يوصي به الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قبل المباريات الرسمية.

ويلاقي بيراميدز نظيره هورويا الغيني في التاسعة من مساء الثلاثاء على مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية، في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفربقية.

ويأمل بيراميدز أن يحقق اللقب في مشاركته الأولى في البطولة.