حازم إمام لـ في الجول: كلي ثقة في الزمالك.. أتمنى نتيجة جيدة من أجل نهائي مصري

شدد حازم إمام أسطورة نادي الزمالك أنه يثق في قدرة الزمالك على العودة بنتيجة إيجابية من المغرب، عندما يواجه الرجاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إمام، الذي تداول رواد مواقع التواصل صورة قيل إنها في المغرب لدعم الفريق، سيشاهد المباراة من دبي، إلا أن ذلك لم يمنع الثعلب من إبداء الدعم لفريقه.

وقال إمام: "كلي ثقة في جيل الزمالك الحالي وقدرته على العودة بنتيجة إيجابية، أشعر بذلك".

وشدد "نحن في ظهر اللاعبين. دوري أبطال إفريقيا غائب عن النادي منذ 2002".

وأكمل قائد الزمالك حامل الكأس حينها: "أتمنى أن يحقق الفريق نتيجة جيدة تساعده في مواجهة العودة، من أجل نهائي مصري".

وكان الأهلي قد فاز 2-0 على الوداد في ذهاب نصف النهائي، في قلب كازابلانكا.