القضاء الإداري يؤجل الحكم في دعوى مرتضى منصور ضد قرار الأولمبية بإيقافه

أجلت محكمة القضاء الإداري الحكم في الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس الزمالك، ضد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه 4 سنوات.

وتأجل الحكم إلى يوم 1 نوفمبر.

وجاء قرار المحكمة من أجل الاطلاع على حيثيات الحكم الذي صدر ضد مرتضى من اللجنة الأولمبية.

وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد تقدم بطعن يوم السبت قبل الماضي في محكمة القضاء الإداري طالب فيه إيقاف الحكم الصدار ضده من اللجنة الأولمبية. (طالع التفاصيل)

واختصم مرتضى كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية. بجانب غرامة 100 ألف جنيه.

ويرأس مرتضى نادي الزمالك منذ إبريل 2014 وأعيد انتخابه في نهاية 2017.