مرتضى منصور يطعن على قرار الأولمبية في محكمة القضاء الإداري

قدم مرتضى منصور رئيس الزمالك طعنا يوم السبت في محكمة القضاء الإداري طالب فيه إيقاف القرار الصادر ضده من اللجنة الأولمبية المصرية.

واختصم مرتضى كلا من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية.

وأصدرت الأخيرة قرارا بإيقاف مرتضى 4 سنوات ومنعه من مزاولة أي مهنة رياضية.

وقال شريف العريان أمين اللجنة إن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ووزارة الرياضة لا يستطيعان إلغاء القرار.

وتجمع عدد من رموز الزمالك لدعم مرتضى منصور بعد القرار.

ويرأس مرتضى نادي الزمالك منذ إبريل 2014 وأعيد انتخابه في نهاية 2017.

اقرأ أيضا

بسبب صلاح.. مصر ضمن أغلى 30 منتخبا في العالم

والتر بواليا.. صاحب أعلى نسبة من أهداف فريق في الدوري