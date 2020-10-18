بعد التعادل مع كروتوني.. بيرلو: فريقي ما زال شابا يحتاج إلى اكتساب الخبرة

وصف أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس فريقه بالشاب الذي يحتاج إلى اكتساب الخبرة، وذلك بعد تعادل المخيب للآمال مع كروتوني متذيل ترتيب الدوري الإيطالي.

وتعادل يوفنتوس مع كروتوني بهدف لكل فريق على ملعب إزيو زايدا، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وقال بيرلو في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لعبنا بعشرة لاعبين في مباراة أخرى بعد لقاء روما، لكننا فريق شاب يحتاج إلى العمل واكتساب الخبرة".

وأضاف "لقد قام اللاعبون بدورهم بشكل جيد، رغم أنه لم يكن لدينا حتى الآن سوى القليل من الوقت لنتدرب معًا، لكننا مجموعة جيدة".

وتابع بيرلو "المنافسة ستكون قوية هذا الموسم، العديد من الفرق يمكنها الفوز بالمباريات، ستكون معركة ونحتاج إلى تحقيق النقاط".

وأتم مدرب يوفنتوس الجديد "أكرر، نحن فريق قيد الإنشاء وأنا متأكد من أننا سنعود للمقدمة قريبًا".

غاب كريستيانو رونالدو بسبب كورونا، فتعثر يوفنتوس أمام كروتوني متذيل الترتيب بتعادل.

سجل سيمي هدف كروتوني، فيما سجل ألفارو موراتا هدف يوفنتوس.

يوفنتوس خاض اللقاء في غياب رونالدو وويستون ماكيني لاعبا الفريق بسبب فيروس كورونا.

التعادل رفع رصيد يوفنتوس للنقطة الثامنة في المركز الرابع، فيما ارتفع رصيد كروتوني للنقطة الأولى مرتقيا للمركز الـ18.