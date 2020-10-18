موسيماني: أردت إنهاء غياب الفوز خارج الملعب عن الأهلي ولكننا لم نتأهل بعد

كشف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن أنه لاحظ غياب الفوز عن الفريق الأحمر خارج ملعبه منذ فترة طويلة وأراد تغيير ذلك خلال مواجهة الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعاد الأهلي للقاهرة بعد تحقيقه لفوز ثمين على مضيفه الوداد يوم السبت بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول هدفي القافلة الحمراء.

وقال موسيماني في تصريحات عبر المركز الإعلامي للأهلي: "مباراة الوداد كانت صعبة للغاية، ونجحنا في إحراز هدف مبكر منحنا الأفضلية، وساهم في تحقيق هدفنا المنشود بتحقيق الفوز قبل مواجهة العودة".

وأضاف "تركيزي كان واضحا بشأن خلق دوافع إيجابية للاعبين من أجل تحقيق الفوز خارج ملعبنا، خاصة بعدما لاحظت غياب هذا الأمر في وقت سابق، ومن ثم تم التعامل مع هذه الجزئية والتركيز عليها؛ من أجل تحقيق أهدافنا فيها".

وأشار "من المهم جدا أن يكون لدينا ثقة في إمكانية الفوز خارج ملعبنا، وهو ما نقلته في المحاضرات الخاصة بالتحضير لمباراة الوداد".

وأوضح "أعد جماهير الأهلي باستمرار روح مباراة الوداد التي أقيمت في كازابلانكا في جميع المباريات التي سنخوضها خارج الديار، وهذا الأمر لا يعني أننا سنفوز بجميع مبارياتنا خارج مصر لأنه لا يوجد ناد يفوز على طول الخط".

وانتقل موسيماني للحديث عن مباراة العودة أمام الوداد المقرر لها ٢٣ أكتوبر الجاري على استاد القاهرة، وقال: "ستكون مباراة صعبة بالطبع، نعم نمتلك أفضلية بعد الفوز خارج ملعبنا بهدفين دون رد، ولكن المنافس أيضا لديه فرصة في تحقيق نفس الأمر في مباراة العودة، ومن ثم اعتبرها بمثابة الشوط الثاني الذي نسعى فيه لاستكمال رحلتنا بنجاح من أجل بلوغ المباراة النهائية".

وأكمل موسيماني "علينا عدم المبالغة في الأفراح، فقد حققنا الفوز فقط في الشوط الأول بالمغرب، والآن لدينا شوط ثان في القاهرة خلال عدة أيام، نعم علينا أن نكون سعداء بما حققناه، ولكن في النهاية لم نصل بعد إلى هدفنا بحجز بطاقة التأهل بعد، الأمر مازال مؤجلا إلى الجمعة المقبل".

وأكمل "سعيد بعودة بعض اللاعبين من الإصابات كما حدث مع أحمد الشيخ ومحمود وحيد، وقريبا محمود كهربا الذي تعرض للإصابة في مباراة بيراميدز، ولكن علينا التأكيد أيضا أن مباراة أمس شهدت تعرض مروان محسن للإجهاد في عضلة السمانة، وأيضا محمد مجدي أفشة الذي تعرض لكدمة في أحد الضلوع خلال المباراة، ومن ثم نسعى لإعداد أوراقنا بشكل جيد لمباراة العودة من أجل تحقيق هدفنا".

وعن الوصول إلى المباراة النهائية، قال موسيماني: "ليس مقبولا الآن الحديث عن هذا الأمر، لم نصعد بعد، حققنا الفوز على الوداد في المغرب ولكن التأهل لم يحسم بعد وعندما نقطع تذكرة الوصول للمباراة النهائية سيكون وقتها المجال متاحا للحديث عن المباراة الأخيرة في مشوار إفريقيا وحلم التتويج بالبطولة".

وأكد موسيماني أنه سعيد للغاية بالدعم الذي يلقاه من محمود الخطيب رئيس النادي والذي ترأس بعثة الفريق في رحلة المغرب الأخيرة، مشيرا إلى أنه قام بتقديم دعم كبير للاعبين، وحرص علي تشجيعهم وتوجيه الشكر لهم عقب انتهاء المباراة مباشرة وكلها أمور أكثر من رائعة تزيد من دوافع اللاعبين لتحقيق الانتصارات والسير خطوات بعيدة نحو حصد البطولات.

وأتم المدير الفني للأهلي حديثه بتوجيه الشكر لجماهير الأهلي على دعمها ومساندتها للفريق، مؤكدًا أن هذا الأمر يكون بمثابة عامل قوي جدا لتحفيز اللاعبين لمواصلة تحقيق الانتصارات.

ويستضيف الأهلي مباراة الإياب يوم الجمعة في استاد القاهرة.

وإذا واصل الأهلي مشواره للنهائي سيلعب في مصر ضد الزمالك أو الرجاء.

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