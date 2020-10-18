تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية

نجح محمد صلاح مهاجم ليفربول في التسجيل بشباك إيفرتون في الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك النجم المصري بشكل أساسي في مباراة الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي التي تعادل فيها فريقه بنتيجة 2-2.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام إيفرتون حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.4 درجة من عشرة.

الأفضل في صفوف الريدز كان تياجو ألكانتارا، إذ حصل على 7.9 درجة كمتوسط تقييم.

صلاح وصل للهدف رقم 100 مع ليفربول في جميع المسابقات، ليصبح ثالث أسرع لاعب يصل لهذا الإنجاز والرقم 17 في تاريخ النادي.

كما حافظ ليفربول على سجله دون خسارة أمام إيفرتون في آخر 23 مباراة في الدربي بالفوز في 11 والتعادل في 12.

ووصل إيفرتون للنقطة 13 في صدارة الدوري، بينما وصل ليفربول للنقطة العاشرة في المركز الثاني.









































ويستعد ليفربول لملاقاة أياكس في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع.