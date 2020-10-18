زوار في الجول يختارون تشكيل الزمالك.. أوناجم أساسي

مع غياب فرجاني ساسي عن الزمالك ضد مضيفه الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يفضل زوار في الجول أن يكون المغربي محمد أوناجم أساسيا منذ بداية المواجهة.

واختار زوار في الجول التشكيل التالي للمباراة:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

وكان اللاعبون السابقون الأكثر اختيارا من قبل زوار في الجول لتشكيل الزمالك.

شارك أنت أيضا واختر تشكيل الزمالك وناقش اختياراتك مع أصدقائك

اقرأ أيضا

طاهر محمد: أرفض تشبيهي بصلاح

من أجل المجد.. الرجاء ضد الزمالك