زوار في الجول يختارون تشكيل الزمالك.. أوناجم أساسي

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 10:43

كتب : FilGoal

الزمالك - وادي دجلة

مع غياب فرجاني ساسي عن الزمالك ضد مضيفه الرجاء يوم الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، يفضل زوار في الجول أن يكون المغربي محمد أوناجم أساسيا منذ بداية المواجهة.

واختار زوار في الجول التشكيل التالي للمباراة:

حارس المرمى: محمد أبو جبل

أخبار متعلقة
كاف يعلن اسم رجل مباراة الوداد والأهلي تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في "دور زيزو" ضد الرجاء بعد إسقاط الوداد.. الأهلي يصل القاهرة مواعيد مباريات الأحد 18 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الرجاء

الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمود حمدي "الونش" - حازم إمام

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - محمد أوناجم

الهجوم: مصطفى محمد

وكان اللاعبون السابقون الأكثر اختيارا من قبل زوار في الجول لتشكيل الزمالك.

شارك أنت أيضا واختر تشكيل الزمالك وناقش اختياراتك مع أصدقائك

اقرأ أيضا

طاهر محمد: أرفض تشبيهي بصلاح

من أجل المجد.. الرجاء ضد الزمالك

الزمالك دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
بالقرب من شخصية باتشيكو.. لأن القيام بمعجزة يتطلب الكثير من الأشياء 21 دقيقة | تقرير في الجول
تعرف على تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
علي فرج ونور الشربيني بطلا مصر المفتوحة للاسكواش 45 دقيقة | رياضات أخرى
توقع نتيجة الرجاء والزمالك لتربح موبايل سامسونج A70 56 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
زوار في الجول يختارون تشكيل الزمالك.. أوناجم أساسي 58 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كاف يعلن اسم رجل مباراة الوداد والأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في "دور زيزو" ضد الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
بعد إسقاط الوداد.. الأهلي يصل القاهرة ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك