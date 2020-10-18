كاف يعلن اسم رجل مباراة الوداد والأهلي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وهو رجل مباراة الوداد ضد فريقه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الشناوي العائد من الإصابة، تصدى لركلة جزاء من بديع أووك، قبيل نهاية الشوط الأول، ومهد الطريق لفوز كبير للأهلي في كازابلانكا 2-0.

ويعد ذلك الانتصار الأول لأي زائر لملعب الوداد منذ 26 مباراة، بالتحديد منذ فوز الأهلي عليه في 2016 بهدف رامي ربيعة.

ثنائية الأهلي جاءت عن طريق محمد مجدي "أفشة" وعلي معلول في الدقيقة الرابعة والدقيقة 62.

ويستعد الأهلي لاستضافة الوداد في إياب نصف النهائي يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة.