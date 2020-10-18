تشكيل الزمالك المتوقع – مفاضلة في "دور زيزو" ضد الرجاء

يبدو تشكيل البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للزمالك لمباراة الرجاء البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، شبه محسوم، ولكن رتوش بسيطة لا تزال تنتظر الحسم.

الزمالك يقابل الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس في التاسعة مساء السبت.

مفاضلة باتشيكو هي كيفية استغلال أحمد سيد "زيزو"، هل في مركزه الطبيعي كجناح، أم كمساند لطارق حامد في وسط الملعب في ظل غياب فرجاني ساسي، ليتكون الثلاثي الهجومي خلف مصطفى محمد من محمد أوناجم (أو كابونجو كاسونجو) ويوسف أوباما وأشرف بنشرقي.

الاحتمال الثاني يبدو أقرب، ولكن فكرة الاستعانة بإسلام جابر في وسط الملعب بجوار طارق حامد أيضا موجودة في ذهن الجهاز الفني للأبيض.

وأتى التشكيل المتوقع للزمالك كالتالي..

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: حازم إمام – محمد عبد الغني – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – أحمد سيد "زيزو" – محمد أوناجم (كاسونجو) – يوسف أوباما – أشرف بنشرقي

الهجوم: مصطفى محمد