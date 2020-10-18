مواعيد مباريات الأحد 18 أكتوبر 2020.. الزمالك يتحدى الرجاء

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 10:08

كتب : FilGoal

الونش - الزمالك - حرس الحدود

تنطلق اليوم الأحد المواجهة المرتقبة بين الزمالك ومضيفه الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتنقل قناة beIN 7 المباراة التي تنطلق في التاسعة مساء.

وفي الدوري المصري يلعب طنطا ضد المصري الساعة 5:30 مساء وتنقل قناة أون تايم سبورتس المباراة.

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ويحل محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي، لاعبا أستون فيلا، ضيفين على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتنطلق المباراة الساعة 8:15 مساء وتنقلها قناة beIN 2.

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