مرتضى منصور للاعبي الزمالك: نثق فيكم لتحقيق أحلام ملايين الزملكاوية

الأحد، 18 أكتوبر 2020 - 01:06

كتب : FilGoal

مران الزمالك الأول في المغرب قبل لقاء الرجاء

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة للاعبي الفريق قبيل مواجهة الرجاء.

وحسب موقع الزمالك الرسمي، فقد أجرى مرتضى منصور مكالمة هاتفية مع لاعبي الزمالك، وتحدث خلالها عبر مٌكبر الصوت.

وقال مرتضى للاعبي الزمالك "نثق فيكم والإدارة في ظهركم لتحقيق حلم ملايين الجماهير الزملكاوية".

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وأضاف "نجهز لكم مفاجأة سارة في حالة الفوز".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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