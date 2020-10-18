عبد الحليم علي ينصح لاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء.. ورسالة لـ مصطفى محمد

وجه عبد الحليم علي نجم الزمالك السابقة، نصيحة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء البيضاوي.

وقال عبد الحليم علي في تصريحات لقناة الزمالك: "متفائل. لاعبو الزمالك عودونا على الظهور في الأوقات الصعبة".

وأضاف "المباراة صعبة بكل المقاييس أمام فريق بطل منذ أقل من أسبوع، لكننا أيضا فريق كبير ونملك لاعبين أصحاب خبرات كبيرة".

الرجاء توج مؤخرا بلقب دوري البطولة المغربية للمرة الـ12 في تاريخه.

العندليب كما يلقبه جماهير الزمالك أتبع "على الزمالك التركيز لتسجيل هدف مبكر يجعل المباراة في صالحه، هذا ما لعب عليه الأهلي اليوم ونجحوا فيه".

وواصل "إذا لم يسجل الزمالك مبكرا، فعلينا التركيز طوال المباراة لأن الأهم هو عدم استقبال أهداف".

هداف الزمالك التاريخي أتم حديثه بتوجيه رسالة لمصطفى محمد مهاجم الفريق، فقال "أقول له أنت لاعب كبير. كن صبورا ولا تتعجل التسجيل، أنت تفعل كل شيء في كرة القدم ولا ينقصك سوى التسجيل. وبإذن الله ستسجل غدا أمام الرجاء".

ويلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.