عقدة الاتحاد تتواصل.. جوارديولا يثأر من أرتيتا وسيتي يحبط أرسنال

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 20:28

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - أرسنال - ستيرلينج

تواصلت عقدة أرسنال في ملعب الاتحاد، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمرة الخامسة عليه، وخسر من مانشستر سيتي 1-0.

هدف رحيم ستيرلنج كتب فوز سيتي على أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، ليحصد نقطته السابعة من 4 مباريات، فيما ظل أرسنال برصيد 9 نقاط من 5 مباريات.

بيب جوارديولا ثأر من هزيمته أمام ميكيل أرتيتا في نصف نهائي كأس إنجلترا 2-0 في آخر مواجهة بين الفريقين في ملعب ويمبلي.

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بدأ فريق جوارديولا المباراة بقوة، حيث باغت رياض محرز المدفعجية بتسديدة قريبة من مرمى بيرند لينو.

المواجهة التكتيكية بين الأستاذ جوارديولا، والتلميذ أرتيتا، كانت متكافئة، ما أثر على خلق الفرص من الفريقين.

لذا لم تكن الأهداف ستسجل، إلا عن طريق الأخطاء.

العائد سيرخيو أجويرو، وضع فيل فودين في مساحة رائعة للتسجيل في مرمى لينو في ظل فقدان تركيز دفاعي من عناصر أرسنال، ليسدد الإنجليزي الشاب، لكن لينو كان بالمرصاد.

الكرة عادت لرحيم ستيرلنج، الذي راوغ وسدد معلنا الهدف الأول – والوحيد – لسيتي في الدقيقة 23.

أرسنال اعتمد بشكل أساسي على مراوغات بوكايو ساكا، الذي مر من ناحية اليسار وسدد لكن إيدرسون حول تسديدته لركنية في الدقيقة 25.

وبعدها بـ 10 دقائق، أنقذ لينو انفرادا تاما من فيل فودين ليبقي على آمال أرسنال في المباراة.

وفي الدقيقة 40، أنقذ إيدرسون انفرادا تاما من ساكا بتصدي رائع بالكتف.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد السجال إلى مجريات اللقاء.

تماسك دفاعي من سيتي، ومحاولات بلا هدف من أرسنال، لدرجة أن فريق أرتيتا لم يسدد سوى كرة واحدة بين عارضة وقائمي إيدرسون، مع عدد من الركلات الحرة التي لم يستغلها ديفيد لويز وبيبي.

ضغط دفاعي نموذجي من سيتي، منع أرسنال من التنفس وخلق الفرص، لينتهي اللقاء بفوز السماوي 1-0.

أرسنال مانشستر سيتي في إنجلترا
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