انتهت في إفريقيا - الوداد (0)-(2) الأهلي.. الأحمر ينتصر بثنائية
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 20:12
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الوداد المغربي ضد الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثنائية دون رد
ق 85: نزول أحمد الشيخ وخروج الشحات
ق 70: خروج مروان محسن ونزول جيرالدو
ق 62: جووووووووووووووول علي معلول يسجل الثاني من ركلة جزاء
ق 61: ضربة جزاااااااااااااااء للأهلي بعدما لمست الكرة يد جبران مدافع الوداد من تسديدة أجايي
ق 57: الشحات يهدر انفراد
ق 55: إنذار لأيمن أشرف
تغيير أول للأهلي بنزول حمدي فتحي بدلا من أليو ديانج
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد
ق 42: الشناوي يتألق ويتصدى لركلة الجزاء أمام بديع أوك بعد عودة الحكم للفيديو وتأكيد الركلة
ق 39: ركلة جزاء للوداد على محمد الشناوي
ق 26: تسديدة خطيرة من مروان محسن تمر أعلى المرمى
ق 24: الشحات ينطلق من الناحية اليمنى ويرسل عرضية خطيرة يبعدها دفاع الوداد
ق 22: إنذار ليحيى عطية الله
ق 20: إنذار لأليو ديانج
ق 4: جووووووووووووووول أفشة يسجل الأول للأهلي
انطلاق المباراة