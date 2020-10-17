تشكيل برشلونة – ديمبيلي أساسي.. وديست ظهير أيسر أمام خيتافي

أعلن رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة عن تشكيل الفريق لمواجهة خيتافي في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

ودفع كومان بلاعبه الفرنسي عثمان ديمبيلي أساسيا للمرة الأولى هذا الموسم.

كما يشارك الوافد الجديد سيرجينيو ديست كظهير أيسر في ظل ابتعاد جوردي ألبا وجونيور فيربو.

ويشارك أساسيا للمرة الأولى الشاب بيدري على حساب البرازيلي فيليبي كوتينيو.

تشكيل برشلونة:

حراسة المرمى: نيتو

الدفاع: سيرجي روبيرتو – جيرارد بيكيه – كليمنت لونجليه – سيرجينيو ديست

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – بيدري

الهجوم: عثمان ديمبيلي – ليو ميسي – أنطوان جريزمان

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