تشكيل الوداد – مفاجأة في الهجوم.. أووك والحداد والكرتي يقودون اختيارات جاموندي ضد الأهلي

أعلن ميجيل جاموندي تشكيل الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الأهلي.

جاموندي فضل البدء بالإيفواري جونيور جباجبو صاحب الـ 3 أهداف في 11 مباراة على حساب الكونغولي كازادي كاسينجو في خط الهجوم.

ويعود قائد الفريق إبراهيم النقاش لوسط الملعب، فيما يعود يحيى جبران لقلب الدفاع.

وعلى الجناحين، يلعب إسماعيل الحداد وبديع أووك.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

الدفاع: صلاح الدين نوصير – يحيى جبران – إبراهيم نجم الدين - يحيى عطية الله

الوسط: إبراهيم النقاش – وليد الكرتي – أيمن الحسوني – بديع أووك – إسماعيل الحداد

المهاجم: جونيور جباجبو

البدلاء: عيسى السيودي – إبراهيم كومارا – بدر جدارين – هيثم البهجة – حمزة أسرير – زهير المترجي - كاسينجو كازادي