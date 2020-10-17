تشكيل الوداد – مفاجأة في الهجوم.. أووك والحداد والكرتي يقودون اختيارات جاموندي ضد الأهلي

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 19:51

كتب : FilGoal

الوداد المغربي

أعلن ميجيل جاموندي تشكيل الوداد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث سيواجه الأهلي.

جاموندي فضل البدء بالإيفواري جونيور جباجبو صاحب الـ 3 أهداف في 11 مباراة على حساب الكونغولي كازادي كاسينجو في خط الهجوم.

ويعود قائد الفريق إبراهيم النقاش لوسط الملعب، فيما يعود يحيى جبران لقلب الدفاع.

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وعلى الجناحين، يلعب إسماعيل الحداد وبديع أووك.

وأتى التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: رضا التكناوتي

الدفاع: صلاح الدين نوصير – يحيى جبران – إبراهيم نجم الدين - يحيى عطية الله

الوسط: إبراهيم النقاش – وليد الكرتي – أيمن الحسوني – بديع أووك – إسماعيل الحداد

المهاجم: جونيور جباجبو

البدلاء: عيسى السيودي – إبراهيم كومارا – بدر جدارين – هيثم البهجة – حمزة أسرير – زهير المترجي - كاسينجو كازادي

الأهلي الوداد في إفريقيا
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