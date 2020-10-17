بي إن سبورتس: إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 19:42

كتب : FilGoal

لقطة إصابة فيرجيل فان دايك

أخبار كارثية خرجت من شبكة قنوات بي إن سبورتس لتزعم بإصابة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت قناة بي إن سبورتس الإنجليزية، وفقا لمصادرها الخاصة، إلى أنه على الرغم من عدم خروج أي أخبار رسمية حتى الآن ولكن "إصابة فان دايك عبارة عن قطع في الرباط الصليبي".

وأوضحت الشبكة أن إصابة قطع الرباط تعني غياب فان دايك لمدة تتراوح من 7 لـ 8 أشهر، وفقا لبي إن سبورتس.

أخبار متعلقة
كلوب: إنجاز صلاح؟ لست في مزاج جيد للحديث عن ذلك.. وننتظر ما سيحدث مع فان دايك وألكانتارا يورجن كلوب: أفضل مباراة لي خارج القواعد.. ولا أعرف أين الخط حيث يمكنك الوقوع في التسلل ملامح دربي ميرسيسايد.. صداع العرضيات لليفربول ولوين لا يتوقف عن التسجيل ارتقاء لوين يفسد احتفال صلاح المئوي.. إيفرتون يتعادل مع ليفربول

وفي حال تأكد إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، فموسمه انتهى مع ليفربول.

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ولم يقدر فان دايك على الاستمرار في الملعب ليغادر اللقاء.

ليفربول فان دايك في إنجلترا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعتمد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن 14 دقيقة | الدوري المصري
أمام أعين حسام حسن.. الإنتاج يخطف الاتحاد في الـ +90 ساعة | مصر
استراحة في إسبانيا - خيتافي (0) (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
انتصار تاريخي.. قادش يقهر ريال مدريد في العاصمة لأول مرة على الإطلاق ساعة | أوروبا
عاد من كورونا ليحتل سان سيرو.. زلاتان يحسم دربي الغضب لـ ميلان ساعة | أوروبا
عقدة الاتحاد تتواصل.. جوارديولا يثأر من أرتيتا وسيتي يحبط أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
استراحة في إفريقيا - الوداد (0)-(1) الأهلي ساعة | إفريقيا
تشكيل برشلونة – ديمبيلي أساسي.. وديست ظهير أيسر أمام خيتافي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك