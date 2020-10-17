بي إن سبورتس: إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي

أخبار كارثية خرجت من شبكة قنوات بي إن سبورتس لتزعم بإصابة فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بقطع في الرباط الصليبي.

وأشارت قناة بي إن سبورتس الإنجليزية، وفقا لمصادرها الخاصة، إلى أنه على الرغم من عدم خروج أي أخبار رسمية حتى الآن ولكن "إصابة فان دايك عبارة عن قطع في الرباط الصليبي".

وأوضحت الشبكة أن إصابة قطع الرباط تعني غياب فان دايك لمدة تتراوح من 7 لـ 8 أشهر، وفقا لبي إن سبورتس.

وفي حال تأكد إصابة فان دايك بقطع في الرباط الصليبي، فموسمه انتهى مع ليفربول.

Still no official word on Van Dijk's injury but early reports aren't looking good.#beINPL #PL #EVELIV 📺 HD11 pic.twitter.com/6G2FN6KyBF — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) October 17, 2020

وخرج فان دايك مصابا بعد 10 دقائق أمام إيفرتون في دربي الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

تدخل قوي من جوردان بيكفورد حارس إيفرتون على ركبة فان دايك في لقطة احتسبها الحكم تسلل على مدافع ليفربول.

ولم يقدر فان دايك على الاستمرار في الملعب ليغادر اللقاء.