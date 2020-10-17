الرجاء يعلن إيجابية عينة لاعبين لـ كورونا

كشف نادي الرجاء البيضاوي عن إيجابية عينة لاعبين في الفريق لفيروس كورونا.

ونشر الرجاء البيضاوي بيانا رسميا، أعلن فيه سلبية كافة أعضاء الفريق من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري وعددهم 41 فردا، باستثناء لاعبين ظهرت عيناتهما إيجابية، فيما لم يفصح النادي عن الاسمين.

وحسب بيان النادي، فسيتم إخضاع اللاعبين للبروتوكول الصحي المعمول به من قبل وزارة الصحة المغربية.

الرجاء يلاقي الزمالك مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق أيضا إيجابية عينة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي للفريق من فيروس كورونا.

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