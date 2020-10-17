الرجاء يعلن إيجابية عينة لاعبين لـ كورونا

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 19:19

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

كشف نادي الرجاء البيضاوي عن إيجابية عينة لاعبين في الفريق لفيروس كورونا.

ونشر الرجاء البيضاوي بيانا رسميا، أعلن فيه سلبية كافة أعضاء الفريق من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري وعددهم 41 فردا، باستثناء لاعبين ظهرت عيناتهما إيجابية، فيما لم يفصح النادي عن الاسمين.

وحسب بيان النادي، فسيتم إخضاع اللاعبين للبروتوكول الصحي المعمول به من قبل وزارة الصحة المغربية.

أخبار متعلقة
أسطورة المغرب لـ في الجول: مواجهة الوداد والأهلي صعبة.. وأتوقع متعة بين الرجاء والزمالك مدرب الرجاء: أثق في اللاعبين نصف نهائي إفريقيا - نادر السيد لـ في الجول: الشناوي لن يلعب بمفرده.. وهكذا يتعامل أبو جبل مع عرضيات الرجاء الزمالك بالأزرق الكامل ضد الرجاء

الرجاء يلاقي الزمالك مساء غد الأحد في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن الزمالك كان قد أعلن في وقت سابق أيضا إيجابية عينة فرجاني ساسي لاعب الوسط التونسي للفريق من فيروس كورونا.

في إفريقيا الزمالك الرجاء
نرشح لكم
أخر الأخبار
الاتحاد السكندري يعتمد الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن 7 دقيقة | الدوري المصري
أمام أعين حسام حسن.. الإنتاج يخطف الاتحاد في الـ +90 57 دقيقة | مصر
استراحة في إسبانيا - خيتافي (0) (0) برشلونة.. نهاية الشوط الأول ساعة | أوروبا
انتصار تاريخي.. قادش يقهر ريال مدريد في العاصمة لأول مرة على الإطلاق ساعة | أوروبا
عاد من كورونا ليحتل سان سيرو.. زلاتان يحسم دربي الغضب لـ ميلان ساعة | أوروبا
عقدة الاتحاد تتواصل.. جوارديولا يثأر من أرتيتا وسيتي يحبط أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر في إفريقيا - الوداد (0)-(1) الأهلي.. الشنااااااااااااااااااااااااااااااااااااوي يتصدى لركلة الجزاء ساعة | إفريقيا
تشكيل برشلونة – ديمبيلي أساسي.. وديست ظهير أيسر أمام خيتافي ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك