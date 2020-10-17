انتهت قمة إنجلترا - سيتي (1)-(0) أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 83: خروج شاكا ونزول توماس بارتي

ق 83: خروج بيبي ونزول نيكيتا

ق 70: نزول لاكازيت بدلا من ويليان

ق 65: خروج أجويرو ونزول جوندوجان

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف دون رد

ق 40: إيدرسون ينقذ هدف مؤكد أمام ساكا

ق 34: فودين يهدر الثاني

ق 22: جووول ستيرلينج والأول

نزول دافيد لويز بدلا من هولدينج قبل بداية المباراة بسبب إصابته في الإحماء

انطلاق المباراة