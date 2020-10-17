التشكيل - عودة أجويرو لهجوم مانشستر سيتي.. والنني على مقاعد بدلاء أرسنال

عاد سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي للمشاركة أساسيا مع فريقه مرة أخرى بعد عدة شهور من الغياب بسبب الإصابة.

ويلعب مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي، في المباراة التي تقام بملعب الاتحاد.

ويقود أجويرو هجوم سيتي ضد أرسنال، بينما يغيب كيفين دي بروين نجم خط الوسط بسبب الإصابة التي تعرض لها مع منتخب بلجيكا.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

المرمى: إيدرسون.

الدفاع: كايل ووكر – روبن دياش – ناثان أكي – جواو كانسيلو.

الوسط: رودريجو – فيل فودين – بيرناردو سيلفا.

الهجوم: رياض محرز – أجويرو – ستيرلينج.

على الجانب الآخر جاء تشكيل أرسنال الذي يعتمد عليه ميكيل أرتيتا كالآتي:

المرمى: لينو.

الدفاع: روب هولدينج – جابريال – كيران تيرني.

الوسط: هيكتور بيليرين - داني سيبايوس – تشاكا – ساكا.

الهجوم: ويليان – أوباميانج – نيكولاس بيبي.

أما محمد النني لاعب وسط أرسنال ومنتخب مصر فيجلس على مقاعد البدلاء.