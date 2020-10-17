تشكيل ريال مدريد – ناتشو أساسي.. وشقيقه أليكس يقود قادش

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وواصل زيدان التعويل على ناتشو كظهير أيمن في غياب داني كارباخال وألفارو أودريوزولا للإصابة.

ويواجه ناتشو اليوم شقيقه أليكس فيرنانديز لاعب قادش الذي يعد أحد خريجي أكاديمية ريال مدريد بدوره، وسبقه له خوض مباراتين رسميتين مع الفريق الأول للمينرجي.

ويشهد تشكيل ريال مدريد الدفع بـ لوكا مودريتش وتوني كروس في الوسط، مع إبقاء الثنائي اللاتيني: كاسيميرو، وفيدي فالفيردي، على مقاعد البدلاء، بعد قطعهما رحلة سفر طويلة خلال عودتهما من منتخبيهما الوطنيين.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – إيسكو

الهجوم: لوكاس فاسكيز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: أندري لونين – لوكاس كانيزاريس – إيدير ميليتاو – فيرلان ميندي – كاسيميرو – فيدي فالفيردي – ماركو أسينسيو – رودريجو – لوكا يوفيتش

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