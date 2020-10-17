أسطورة المغرب لـ في الجول: مواجهة الوداد والأهلي صعبة.. وأتوقع متعة بين الرجاء والزمالك

يتوقع صلاح الدين بصير أحد أساطير منتخب المغرب أن تكون مواجهة الوداد والأهلي صعبة على الطرفين، في حين ستكون مواجهة الرجاء والزمالك أكثر متعة.

بصير صاحب الـ 59 مباراة دولية و37 هدفا مع أسود الأطلس، أحدهم في مرمى اسكتلندا في كأس العالم 1998، قال لـ FilGoal.com: "مباراة الوداد والأهلي ستكون كبيرة وصعبة على الفريقين".

وأردف "الوداد صار يمتلك خبرات كثيرة في السنوات الأخيرة وأصبح متمرسا على مثل تلك المواجهات".

وشدد "أما الأهلي فهو صاحب اسم وتاريخ كبير حتى لو اختلف مستواه عن الماضي".

نجم الرجاء وديبورتيفو لا كورونيا السابق قال: "الوداد يعاني من بعض الغيابات لكنني لا أعتقد أنه سيتأثر بها لأنه يملك قائمة كبيرة من اللاعبين المميزين والملعب هو الفيصل بين الفريقين".

أما عن مواجهة نصف النهائي الأخرى فقال: "مباراة الرجاء والزمالك ستكون ممتعة للجماهير وقوية بين الفريقين".

وأردف "الزمالك أصبح فريقا متطورا وأصبح يفوز بالبطولات آخر 3 أو 4 سنوات وعاد بشكل قوي على المستوى القاري ويقدم كرة قدم رائعة وحديثة".

وأكمل "أما الرجاء فيلعب بشكل جيد ولديه أسلوب معتاد قريب من التيكي تاكا، ولديه فريق شاب وطموح ونجح في الفوز بالدوري وهذا سيشكل دافعا قويا لهم في إكمال مسيرتهم الإفريقية".

وأكد "أتمنى ان يكون النهائي مغربيا رغم قوة الأهلي والزمالك".

وأتم "أنصح لاعبي الوداد والرجاء بنسيان ما حدث في الدوري والتركيز على مباريات ذهاب نصف النهائي والاستعداد النفسي والفني للمباراة من اجل إحراز نتيجة جيدة قبل مواجهات الإياب التي لن تكون سهلة في القاهرة".