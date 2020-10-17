كادينا سير: بيل كان الوحيد في ريال مدريد الذي رفض تخفيض راتبه خلال كورونا

كشفت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية عن رفض جاريث بيل تخفيض راتبه خلال الأشهر الأخيرة من تواجده في ريال مدريد.

جاريث بيل النادي : توتنام هوتسبر ريال مدريد

بيل رحل في فترة الانتقالات الصيفية الماضية عن ريال مدريد معارا إلى توتنام هوتسبير بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر تقرير الإذاعة الإسبانية أن كل لاعبي ريال مدريد وافقوا على تخفيض قيمة عقودهم بنسبة 10% خلال التوقف الرياضي الطويل بسبب جائحة كورونا.

النادي اتفق وقتها مع اللاعبين على تخفيض عقودهم بنسبة 10% حال استئناف النشاط، أو 20% في حال عدم استئناف المسابقات.

لكن بيل كان اللاعب الوحيد الذي تمسك بالحصول على عقده كاملا دون أي تخفيض، وفقا لـ كادينا سير.

وتمكّن ريال مدريد عبر تخفيض 10% من قيمة عقود فريق كرة القدم، وكرة السلة، وريال مدريد كاستيا، وأفراد الإدارة العليا من توفير حوالي 49 مليون يورو خلال الجائحة.

وبلغ راتب بيل في ريال مدريد 15 مليون يورو صافية في العام الواحد، مما دفع ريال مدريد إلى محاولة التخلص منه طوال الصيف لتخفيض عبء راتبه على ميزانية النادي.

ويستعد بيل لتسجيل ظهوره الأول مع توتنام غدا الأحد في الدوري الإنجليزي بمواجهة وست هام يونايتد.

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