انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3) - (3) ساوثامبتون.. إثارة مجنونة
السبت، 17 أكتوبر 2020 - 16:00
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي وساوثامبتون في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.
طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة من هنا
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ق92: فيسترجااااارد والتعادل!
ق59: التعادل لم يدم طويلا.. هجوم تشيلسي يصحح أخطاء دفاعه وكاي هافيرتز يتعادل بعد مجهود رائع من فيرنر
ق57: يا لها من عودة ولامبارد لا يجد حلا لدفاعه.. خطأ قاتل من زوما وكيبا وتشي أدامز جوووول
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: داني إنجز يقلص الفارق باستغلال المساحة بين قلبي دفاع تشيلسي ويسجل الهدف الأول لفريقه
ق29: فيرنر ينفجر!!! الهدف الثاني بطريقة رائعة
ق15: هل هناك طريقة أفضل لتسجيل هدفك الأول بقميص فريقك الجديد؟ فيرنر بمجهود فردي مميز يضرب القديسيين بالهدف الأول
ق14: هدف ملغي لتشيلسي بعد أن مرر تشيلويل المتسلل عرضية قابلها فيرنر برأسية في المرمى.
ق9: كيبا يتألق ويمنع ساوثامبتون من الهدف الأول
ق3: تصدي مزدوج من أليكس مكارثي أمام تسديدتي تشيلويل وبوليسيتش
انطلاق المباراة