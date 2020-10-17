انتهت الدوري الإنجليزي - تشيلسي (3) - (3) ساوثامبتون.. إثارة مجنونة

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 16:00

كتب : FilGoal

تيمو فيرنر - تشيلسي ضد ساوثامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة تشيلسي وساوثامبتون في الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي.

طالع تشكيل الفريقين وأحداث المباراة من هنا

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ق92: فيسترجااااارد والتعادل!

ق59: التعادل لم يدم طويلا.. هجوم تشيلسي يصحح أخطاء دفاعه وكاي هافيرتز يتعادل بعد مجهود رائع من فيرنر

ق57: يا لها من عودة ولامبارد لا يجد حلا لدفاعه.. خطأ قاتل من زوما وكيبا وتشي أدامز جوووول

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: داني إنجز يقلص الفارق باستغلال المساحة بين قلبي دفاع تشيلسي ويسجل الهدف الأول لفريقه

ق29: فيرنر ينفجر!!! الهدف الثاني بطريقة رائعة

ق15: هل هناك طريقة أفضل لتسجيل هدفك الأول بقميص فريقك الجديد؟ فيرنر بمجهود فردي مميز يضرب القديسيين بالهدف الأول

ق14: هدف ملغي لتشيلسي بعد أن مرر تشيلويل المتسلل عرضية قابلها فيرنر برأسية في المرمى.

ق9: كيبا يتألق ويمنع ساوثامبتون من الهدف الأول

ق3: تصدي مزدوج من أليكس مكارثي أمام تسديدتي تشيلويل وبوليسيتش

انطلاق المباراة

تشيلسي ساوثامبتون في إنجلترا
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