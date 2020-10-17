بعد أسبوع من إعلان التعاقد.. سانتوس يوقف تعاقد روبينيو بسبب "تهمة الاغتصاب"

أوقف نادي سانتوس البرازيلي تعاقده مع المخضرم روبينيو على خلفية قضية الاغتصاب المدان بها.

روبينيو النادي : سانتوس سانتوس

روبينيو البالغ 36 عاما عاد في صفقة انتقال حر ليرتدي قميص سانتوس للمرة الثالثة، حصل على عقد يمتد لخمسة أشهر، أي مع نهاية الموسم المحلي.

النادي أصدر بيانا يعلن فيه وقال: "سانتوس وروبينيو قرروا بالتراضي تعليق العقد الموقع يوم 10 أكتوبر حتى يركز اللاعب حصرا على دفاعه في القضية الجارية في إيطاليا."

وأدين روبينيو بتهمة الاغتصاب عام 2017 وحُكم عليه بالسجن لـ 9 سنوات، وتقدم البرازيلي باستئناف وما زالت القضية مفتوحة.

فيما قال النجم البرازيلي على حسابه في "إنستجرام": "صحيح أنه مع الكثير من الحزن في قلبي، جئت لأخبركم أنني اتخذت القرار مع رئيس سانتوس بتعليق عقدي في هذا الوقت العصيب في الحياة".

وأضاف "كان هدفي دائما هو مساعدة سانتوس، وإذا كنت أعيق الطريق، فمن الأفضل أن أغادر وأركز على مشاكلي الشخصية. لمشجعي سانتوس، أولئك الذين يحبونني، سأثبت براءتي لكم".

وأعلن أحد الرعاة فسخ تعاقده مع نادي سانتوس احتراما "للمرأة" لأن الشركة لم تُبلغ بتوقيع النادي مع النجم السابق لريال مدريد وميلان ومانشستر سيتي.

وكان روبينيو قد وقّع لسانتوس والحصول على راتب 271 دولار شهريا في ظل الأزمة التي تضرب النادي ماليا، وهو أعلى بقليل من الحد الأدنى للأجور في البرازيل.

تجربة روبينيو الأخيرة في أوروبا جاءت بقميص إسطنبول باشاك شهير التركي وانتهت عقب التتويج بلقب الدوري التركي لأول مرة في تاريخ النادي.

خاض روبينيو 100 مباراة مع البرازيل وسجل 28 هدفا، توج مرتين بكأس القارات وفاز بكوبا أمريكا 2007.