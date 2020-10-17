الزمالك بالأزرق الكامل ضد الرجاء

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 13:50

كتب : FilGoal

طارق حامد - الزمالك - الأهلي - احتفالات السوبر

يرتدي الزمالك طاقمه الأزرق الكامل، في مواجهة الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الرجاء طاقمه الأبيض الكامل في مواجهة يوم الأحد على مركب محمد الخامس في كازابلانكا، حسبما أسفر الاجتماع الفني للمباراة.

ويقود المباراة تحكيميا الكاميروني أليوم نيانت.

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ويستهدف الزمالك تخطي الرجاء، الذي هزمه الأبيض في نهائي عام 2002، آخر مرة توج الزمالك بالبطولة.

ويريد الزمالك التأهل لنهائيه الثاني في آخر 5 سنوات، بعدما خسر نهائي عام 2016 أمام صنداونز الجنوب إفريقي.

الزمالك الرجاء في إفريقيا
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