انتهت في إنجلترا - إيفرتون (2) (2) ليفربول.. التعادل يحكم دربي ميرسيسايد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إيفرتون وليفربول في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

دربي ميرسيسايد يشهد عودة محمد صلاح بعد غياب عن مباراتي الموسم الماضي.

لمطالعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــا.

--

ق 90+2: الهدف الثالث لليفربول لكن تقنية الفيديو تلغي الهدف.. عرضية من ماني إلى هندرسون الذي يسدد كرة أرضية فشل بيكفورد في التعامل معها لتسكن الشباك.

ق 88: بطاقة حمراء بعد تدخل عنيف على تياجو ألكانتارا.

ق 83: تسديدة من ديوجو جوتا يتابعها ماني برأسية تمر بجوار القائم.

ق 81: رأسية رائعة من كالفيرت لوين تسكن شباك أدريان بعد عرضية من لوكاس دين.

ق 78: تسديدة قوية من صلاح يبعدها بيكفورد بقبضته.

ق 72: صلاح جووول.. تسديدة قوية على يمين بيكفورد من داخل منطقة الجزاء.

ق 60: القائم الأيمن لأدريان يتصدى لرأسية ريتشارلسون بعد عرضية متقنة من رودريجيز.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 35: عرضية من روبرتسون إلى ماني الذي يسدد لكن كرته تمر بجوار القائم الأيسر.

ق 32: بن جودفري يحل بدلا من شيموس كولمان الذي خرج بسبب الإصابة.

ق 25: بيكفورد يتصدى ببراعة لتسديدة ألكسندر أرنولد من خارج منطقة الجزاء ويحولها لركنية.

ق 21: تسديدة أرضية من صلاح يمسك بها الحارس بسهولة.

ق 19: التعااادل لمايكل كين برأسية من ركنية نفذها الكولومبي جيمس رودريجيز.

ق 11: خروج فيرجيل فان دايك بسبب الإصابة ونزول جو جوميز.

ق 3: جووول أول.. عرضية من روبرتسون إلى ساديو ماني داخل منطقة الجزاء يودعها الشباك مباشرة.

انطلاق المباراة