التشكيل - صلاح يجاور ماني وفيرمينو في هجوم ليفربول.. وجيمس يقود وسط إيفرتون

يظهر محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول في دربي المرسيسايد أمام إيفرتون في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

صلاح غاب عن مواجهتي الموسم الماضي أمام التوفيز، إذ جلس في كلاهما على مقاعد البدلاء ليشاهد فوز الريدز حينها 5-2 ذهابا والتعادل السلبي في الإياب.

ويبدأ صلاح وإلى جواره ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في هجوم الريدز، ويظل الإسباني أدريان في حراسة المرمى لتعويض غياب أليسون بيكر.

فيما يظهر الكولومبي جيمس رودريجيز أساسيا بقميص التوفيز، وعاد آلان وأندري جوميش للتشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمنيو – محمد صلاح

🔴 TEAM NEWS 🔵 How we line up for the derby 👊 #EVELIV — Liverpool FC (@LFC) October 17, 2020

تشكيل إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: شميوس كولمان – مايكل كين – ييري مينا – لوكاس دين

الوسط: آلان – عبدولاي دوكوريه – أندري جوميش – جيمس رودريجيز

الهجوم: ريتشارلسون – كالفيرت لوين

🔵 𝙏𝙀𝘼𝙈 𝙉𝙀𝙒𝙎 🔵 ▫️ Allan and @aftgomes return to the starting XI. ▫️ Deadline Day duo Robin Olsen and @BenG0dfrey feature on the bench. #COYB 🔵 #EFC pic.twitter.com/c0P9ENxj4L — Everton (@Everton) October 17, 2020

ويحتل إيفرتون صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 12 نقطة، فيما يحل ليفربول خامسا برصيد 9 نقاط.