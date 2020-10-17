التشكيل - صلاح يجاور ماني وفيرمينو في هجوم ليفربول.. وجيمس يقود وسط إيفرتون

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدف ليفربول في أستون فيلا

يظهر محمد صلاح أساسيا في هجوم ليفربول في دربي المرسيسايد أمام إيفرتون في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

صلاح غاب عن مواجهتي الموسم الماضي أمام التوفيز، إذ جلس في كلاهما على مقاعد البدلاء ليشاهد فوز الريدز حينها 5-2 ذهابا والتعادل السلبي في الإياب.

ويبدأ صلاح وإلى جواره ساديو ماني وروبرتو فيرمينو في هجوم الريدز، ويظل الإسباني أدريان في حراسة المرمى لتعويض غياب أليسون بيكر.

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فيما يظهر الكولومبي جيمس رودريجيز أساسيا بقميص التوفيز، وعاد آلان وأندري جوميش للتشكيل الأساسي للفريق.

تشكيل ليفربول:

حراسة المرمى: أدريان

الدفاع: أندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

الوسط: فابينيو – تياجو ألكانتارا – جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني – روبرتو فيرمنيو – محمد صلاح

تشكيل إيفرتون:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد

الدفاع: شميوس كولمان – مايكل كين – ييري مينا – لوكاس دين

الوسط: آلان – عبدولاي دوكوريه – أندري جوميش – جيمس رودريجيز

الهجوم: ريتشارلسون – كالفيرت لوين

ويحتل إيفرتون صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي منفردا برصيد 12 نقطة، فيما يحل ليفربول خامسا برصيد 9 نقاط.

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