ستيرلينج: أرتيتا جعل أرسنال أكثر حدة

السبت، 17 أكتوبر 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا - ليفربول - أرسنال

أشاد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى الإنجليزي أن أرتيتا، الذي كان مساعدا لبيب جوارديولا مدرب سيتي، غير الكثير في فريق المدفعجية وجعله ندا صعبا في البطولة المحلية.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية:"أرتيتا شخص قوي لا يترك الأمور تسوء وترى ذلك في أرسنال. إن لم يركض اللاعبون لن يشاركوا. ترى التغيير الذي أحدثه أرتيتا، ترى الطاقة، ترى كيف جعلهم يتصرفون بدون الكرة".

أخبار متعلقة
بعد تألقه مع يونايتد.. صن: ريال مدريد وبرشلونة يريدان فرنانديز توقع نتيجة الوداد والأهلي لتربح موبايل سامسونج A70 أحداد يوجه رسالة إلى الرجاء المغربي قبل لقاء الزمالك زوار في الجول يختارون تشكيل الأهلي.. فتحي وكهربا وبادجي

وواصل "كلنا يعرف أنه قبل قدوم أرتيتا كيف يمكنهم لعب كرة قدم جيدة، مستواهم الفني طيب، لكن ربما لم يكن الفريق حادا في الميدان مثلما هو الآن مع ميكيل".

ويقترب أرتيتا من إكمال عامه الأول كمدرب لأرسنال، بعدما شغل منصب المساعد في فريق سيتيزينس.

وقاد أرتيتا فريق أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وأقصى ليفربول من الموسم الحالي لكأس الرابطة.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن إيفرتون المتصدر.

ويحل فريق المدفعجية ضيفا على سيتي في مواجهة بين التلميذ وأستاذه.

وآخر مواجهة بين الناديين حسمها أرسنال بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس الاتحاد.

اقرأ أيضا

توقع نتيجة الوداد والأهلي لتربح موبايل سامسونج

اختر تشكيل الزمالك ضد الرجاء

أرتيتا أرسنال ستيرلينج
نرشح لكم
أخر الأخبار
نصف نهائي إفريقيا - نادر السيد لـ في الجول: الشناوي لن يلعب بمفرده.. وهكذا يتعامل أبو جبل مع عرضيات الرجاء 6 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
التشكيل - صلاح يجاور ماني وفيرمينو في هجوم ليفربول.. وجيمس يقود وسط إيفرتون 12 دقيقة | الدوري الإنجليزي
ستيرلينج: أرتيتا جعل أرسنال أكثر حدة 52 دقيقة | أوروبا
بعد تألقه مع يونايتد.. صن: ريال مدريد وبرشلونة يريدان فرنانديز ساعة | أوروبا
توقع نتيجة الوداد والأهلي لتربح موبايل سامسونج A70 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أحداد يوجه رسالة إلى الرجاء المغربي قبل لقاء الزمالك ساعة | دوري أبطال إفريقيا
زوار في الجول يختارون تشكيل الأهلي.. فتحي وكهربا وبادجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
من يقود فريقك في نصف نهائي إفريقيا؟ اختر تشكيل الزمالك أمام الرجاء ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رئيس الزمالك: فرجاني ساسي أصيب بـ كورونا.. وأشكر لاعبي الأهلي 2 الكشف عن - رسالة محمود الخطيب للاعبي الأهلي بعد لقاء بيراميدز 3 حسام حسن: من الشرف مطالبة جمهور الأهلي بتدريبي للفريق.. ورسالتان لشيكابالا وصالح جمعة 4 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق
قد ينال إعجابك