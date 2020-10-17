ستيرلينج: أرتيتا جعل أرسنال أكثر حدة

أشاد رحيم ستيرلينج نجم مانشستر سيتي بميكيل أرتيتا مدرب أرسنال قبل المواجهة المرتقبة بين الناديين يوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرى الإنجليزي أن أرتيتا، الذي كان مساعدا لبيب جوارديولا مدرب سيتي، غير الكثير في فريق المدفعجية وجعله ندا صعبا في البطولة المحلية.

وقال ستيرلينج في تصريحات صحفية:"أرتيتا شخص قوي لا يترك الأمور تسوء وترى ذلك في أرسنال. إن لم يركض اللاعبون لن يشاركوا. ترى التغيير الذي أحدثه أرتيتا، ترى الطاقة، ترى كيف جعلهم يتصرفون بدون الكرة".

وواصل "كلنا يعرف أنه قبل قدوم أرتيتا كيف يمكنهم لعب كرة قدم جيدة، مستواهم الفني طيب، لكن ربما لم يكن الفريق حادا في الميدان مثلما هو الآن مع ميكيل".

ويقترب أرتيتا من إكمال عامه الأول كمدرب لأرسنال، بعدما شغل منصب المساعد في فريق سيتيزينس.

وقاد أرتيتا فريق أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية وأقصى ليفربول من الموسم الحالي لكأس الرابطة.

ويحتل أرسنال المركز الرابع في ترتيب الدوري ورصيده 9 نقاط مبتعدا بثلاث نقاط عن إيفرتون المتصدر.

ويحل فريق المدفعجية ضيفا على سيتي في مواجهة بين التلميذ وأستاذه.

وآخر مواجهة بين الناديين حسمها أرسنال بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس الاتحاد.

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