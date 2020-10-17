الرحيل؟ أحداد يوجه رسالة إلى الرجاء قبل لقاء الزمالك

نشر المغربي حميد أحداد لاعب الرجاء المغربي المُعار من الزمالك رسالة عبر حسابه على "إنستجرام" قبل مواجهات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت رسالة المهاجم المغربي:

"رسالة حب وتقدير إلى كل مكونات فريق الرجاء الرياضي، أود شكر كل من ساندني وظل يشجع وينوه بمجهوداتي داخل هذا الفريق العظيم الذي أفتخر فيه بالتجربة التي قضيتها داخله مع جماهيره الوفية التي لن تفارق وجداني".

"الجماهير التي من أجلها نقاتل في رقعة الميدان ونحن عازمين على حصد الألقاب والبطولات، أعتز كذلك بالفترة التي عشتها مع رفاقي وإخواني اللاعبين وأشكرهم على حسن معاملتهم وأتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح في القادم من المحطات".

"فخور كذلك بالجهاز التقني للفريق من مدرب ومساعدين وأشكرهم على كل توجيهاتهم القيمة التي استفدت منها الكثير، أحيي الطاقمين الإداري والطبي وباقي العاملين بالفريق على تضحياتهم في سبيل لاعبي الفريق".

"وأغتنم الفرصة لأشكر المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي وكافة المنخرطين، شكرا لكم جميعا".

أحداد أصبح أحد العناصر الأساسية لكتيبة المدرب جمال سلامي هذا الموسم، ما دفع الأخير للتمسك بخدماته وطلب استمراره مع الفريق بعد انتهاء فترة الإعارة.

وطالب أمير مرتضى نادي الرجاء في وقت سابق باحترام بند عدم مشاركة لاعبه المعار حميد أحداد في لقاء الفريقين المرتقب في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد.

وقال أمير مرتضى في تصريحات مصورة عقب وصوله المغرب رفقة بعثة الفريق: "الزمالك وضع هذا البند في عقد أحداد من أجل احترامه وعدم كسره".

وتابع "لا نسمح بأي مفاوضات بخصوص هذا البند في العقد، وعلى فريق الرجاء احترام ذلك".

وأضاف "أعلم أن الرجاء يحتاج لخدمات اللاعب لكن يجب مراعاة إمكانية عودة أحداد إلى الزمالك يوما ما، حتى لا يلعب أحداد ضد الزمالك وهو يعلم أنه سيعود إلى الفريق".

أحداد توج مع الرجاء بلقب الدوري المغربي وشارك مع الرجاء المغربي في 30 مباراة سجل 9 أهداف وصنع هدفا.

ولعب المغربي مع الزمالك 23 مباراة وتوج بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية وسجل هدفا وحيدا.