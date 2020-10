أحداد يوجه رسالة إلى الرجاء المغربي قبل لقاء الزمالك

View this post on Instagram

رسالة حب وتقدير إلى كل مكونات فريق الرجاء الرياضي ، أود شكر كل من ساندني وظل يشجع وينوه بمجهوداتي داخل هذا الفريق العظيم الذي أفتخر فيه بالتجربة التي قضيتها داخله مع جماهيره الوفية التي لن تفارق وجداني، الجماهير التي من أجلها نقاتل في رقعة الميدان ونحن عازمين على حصد الألقاب والبطولات، أعتز كذلك بالفترة التي عشتها مع رفاقي وإخواني اللاعبين وأشكرهم على حسن معاملتهم وأتمنى لهم كامل التوفيق والنجاح في القادم من المحطات، فخور كذلك بالجهاز التقني للفريق من مدرب ومساعدين وأشكرهم على كل توجيهاتهم القيمة التي استفدت منها الكثير، أحيي الطاقمين الإداري والطبي وباقي العاملين بالفريق على تضحياتهم في سبيل لاعبي الفريق، وأغتنم الفرصة لأشكر المكتب المسير لنادي الرجاء الرياضي وكافة المنخرطين، شكرا لكم جميعاً 💚🙏🏻🙏🏻